Samsun'dan 159 sağlık çalışanı daha gönüllü olarak deprem bölgesine gönderildi

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SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Samsun'dan 159 sağlık personeli daha gönüllü olarak deprem bölgesine gitti.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremle ilgili sağlık çalışanları da bölgeye gönüllü gönderilmeye devam ediyor.

Samsun Sağlık İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, deprem bölgesinde görev yapacak 159 kişilik 2. gönüllü sağlık çalışanı grubunun Samsun'dan ayrıldığı belirtildi.

Deprem bölgesine giden ilk grup gönüllü sağlık çalışanların ise yeni arkadaşlarına görevlerini devrederek Samsun'a döndüğü ifade edildi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonundaki Sağlık Müdürlüğü Mobil Saha ekibi ise bugün itibariyle otellerde ikamet eden depremzedelerin sağlık ihtiyaçlarının tespiti için ziyaretlerine başladı.

Samsun'dan deprem bölgesine ilk olarak UMKE ve sağlık personeli olarak 94 kişi, daha sonra ise 189 sağlık çalışanı gönüllü olarak deprem bölgesine gönderilmişti.

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