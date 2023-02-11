Depremde yaşamını yitiren anne ve kızı Samsun'da defnedildi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da hayatını kaybeden anne ve 7 yaşındaki kızı Samsun’un Bafra ilçesinde kılınan cenaze namazlarının ardından defnedildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde hayatını kaybedenlerin toprağa verilmesi sürüyor.

Adıyaman’daki babasının yanına giden Bafra Şehit Burak Perçin İlköğretim Okulu öğretmenlerinden Dilek Çelebi ve kızı İkra enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.



Kendisi gibi öğretmen olan eşi Ümit Çelebi'nin memleketi Bafra’ya getirtilen anne Çelebi ve kızının naaşları, İshaklı Mahallesi Yıldırım Beyazıt Camisinde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi.



Cenazeye katılanlar Ümit Çelebi ve diğer yakınlara taziyede bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.