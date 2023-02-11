Ladik Ziraat Odası Başkanlığına yeniden Demir seçildi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Ladik Ziraat Odası Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Ayvacık Ziraat Odası başkanı Erkan Avcı'nın divan başkanlığı yaptığı kongrede mevcut başkan İmdat Demir ile Hüseyin Sarıksız adaylığını koydu.



Yapılan seçimde Demir 36, Sarıksız ise 27 oy aldı, 2 oy da geçersiz sayıldı.



Yeniden başkanlığa seçilen Demir, böyle bir dönemde seçimi yapmak sorunda kaldıklarını belirterek, "Ülkemizde yaşanan felakette canlarını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Allah'ım bizlere bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Beni tekrar bu göreve layık gören delege arkadaşlarımıza da çiftçilerimize de teşekkür ediyorum." dedi.

Kongreye Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü de katıldı.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.