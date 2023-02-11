Ladik Ziraat Odası Başkanlığına yeniden Demir seçildi

SAMSUN (AA) - Ladik Ziraat Odası Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Ayvacık Ziraat Odası başkanı Erkan Avcı'nın divan başkanlığı yaptığı kongrede mevcut başkan İmdat Demir ile Hüseyin Sarıksız adaylığını koydu.
Yapılan seçimde Demir 36, Sarıksız ise 27 oy aldı, 2 oy da geçersiz sayıldı.
Yeniden başkanlığa seçilen Demir, böyle bir dönemde seçimi yapmak sorunda kaldıklarını belirterek, "Ülkemizde yaşanan felakette canlarını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Allah'ım bizlere bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Beni tekrar bu göreve layık gören delege arkadaşlarımıza da çiftçilerimize de teşekkür ediyorum." dedi.
Kongreye Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü de katıldı.