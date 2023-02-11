Bafra'da evinde baygın halde bulunan kişi, hastaneye kaldırıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde evinde baygın halde bulunan kişi, hastanede tedavi altını alındı.

Altınyaprak Mahallesi Mekan Evleri A Blok'ta ikamet eden Mehmet Bektaş'ın (67) İstanbul'da yaşayan ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kendisinden 3 gündür haber alamadıkları ihbarında bulundu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 4'üncü katta yaşayan Bektaş'ın evinin balkonuna itfaiye merdiveniyle çıkarak içeri girdi.

Yerde baygın halde yatan Bektaş, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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