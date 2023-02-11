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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

AA

Samsun'da evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Beyören Mahallesi'nde Bekir Korkmaz'ın yatağa bağımlı eşi Emine Korkmaz (77) ile yaşadığı iki katlı ahşap evde yangın çıktı.

Bekir Korkmaz'ın aynı mahallede ikamet eden kızının yanına gittiği sırada çıkan yangına ihbar üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti.

Alevlerin söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ekipleri, Emine Korkmaz'ın cansız bedenini buldu. Korkmaz'ın cesedi, Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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