KARADENİZBİRLİK'ten deprem bölgesine 10 ton ayçiçeği yağı gönderildi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), deprem bölgesine 10 ton ayçiçeği yağı gönderdi.

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, yaptığı açıklamada, afet sonrası yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirdiklerini ve bölgeye 10 ton ayçiçeği yağı gönderme kararı aldıklarını bildirdi.

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki fabrikadan yardım tırlarının yola çıktığını aktaran Erarslan, şunları kaydetti:

"Bu büyük felaketin yaralarını en kısa sürede sarabilmek en büyük temennimizdir. Halkımızın yardımseverliği, dayanma gücü ve birlik beraberliğe olan inancı ile en kısa zamanda yaralarımızı saracağımıza inanıyoruz. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.