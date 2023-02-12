Zamana karşı yaşam mücadelesini kazananlar

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SAMSUN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından geçen 141'inci ve 155'inci saatler arasında en az 21 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı.

Arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesindeki çalışmaları 7. günde aralıksız sürüyor. Yıkılan binaların enkazından saatler sonra kurtarma haberleri gelmeye devam ediyor.

AA muhabirinin bugün yayınlanan haberlerden saat 17.00 itibarıyla derlediği bilgiye göre, ilk depremin ardından geçen 141'inci ve 155. saatler arasında en az 21 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Emek Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yıkılan bir binada çalışma yapan ekipler, Suriyeli Adnan Ahmad Amir ve 4 yaşındaki kızı Emira Amir'i 141. saatte yıkıntılar arasından çıkarmayı başardı. İlk isteğinin iki bardak demli çay olduğunu belirten depremzede babaya ekipler, "Çaylar hazır, hazır." şeklinde cevap verdi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Nur Apartmanı enkazında Eldivan Belediyesi İtfaiyesi ve Yapraklı Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin çalışmaları neticesinde 13 yaşındaki kız çocuğu depremin 145'inci saatinde kurtarıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Fatih Sultan Mahallesi'ndeki 6 katlı Furkan Apartmanı'nın enkazında çalışma yürüten AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri, depremin 146. saatinde bir kız çocuğunu yaralı olarak çıkardı. Yaklaşık 9 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan Eylül Kılıç'ın deprem gecesi teyzesinin evine misafirliğe geldiği, ailesine de "Yarın kar tatili var, burada kalmak istiyorum" dediği öğrenildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan 6 katlı Mutlular Apartmanı enkazında çeşitli arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra askeri personel ve Romanya'dan gelen ekiplerin destek verdiği çalışmalar neticesinde 35 yaşındaki Mustafa Sarıgül, sarsıntının 149. saatinde sağ çıkarıldı.

- "Umut hep var"

Hatay'da müftülüğün yanındaki binanın enkazından ekiplerin çalışmaları sonucu felaketin 150. saatinde bir kız çocuğu kurtarıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "150. saat müjdesi. Az önce ekipler tarafından kurtarıldı. Umut hep var!" ifadelerine yer verdi. Bakan Koca, "Dada" isimli çocuğu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Hatay Antakya Ürgenpaşa Mahallesi Şehit Turan Caddesi Ali Sayar Meslek Lisesi karşısındaki enkazda çalışma yürüten Pendik Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin yaşam belirtisi duyması üzerine Ankara İtfaiyesi, jandarma ve diğer görevlilerle harekete geçti. Ekipler, enkazdan felaketin 150. saatinde Ömer ve annesini enkazdan sağ çıkardı.

El Salvador arama ve kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan bir kadın ve çocuğu, 150 saatin ardından kurtardı.

Hatay'ın Defne ilçesinde Öfkeli Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan AFAD, Türkiye Taşkömürü Kurumu ve çok sayıda sivil toplum kuruluşuna bağlı arama kurtarma ekipleri, depremin 150. saatinde 64 yaşındaki Müzeyyen Öfkeli'yi sağ çıkarmayı başardı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki bir enkazdan Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, su kaçak tespit cihazları ile dinleme yaparak ses aldı. Ekipler, depremden 151 saat sonra 25 yaşındaki Suriye vatandaşı Abdullah Elali'ye ulaşarak enkazdan çıkardı.

Hatay'da Cebrail Mahallesi Emlak Evleri'ndeki bir bina enkazında AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiyenin yanı sıra Muğla Büyükşehir Arama Kurtarma ekiplerinin çalışmaları neticesinde sarsıntının 151. saatinde 29 yaşındaki Rabia Kalçın yaralı kurtarıldı.

Adıyaman'da Cumhuriyet Mahallesi Narlıkuyu Sitesi 8 katlı B bloğunda ekiplerin ortam dinlemesi sonucu enkazın altından 7 yaşındaki Hacı Ahmet'in sesi duyuldu. AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin 7 saatlik çalışmaları sonucu çocuk, depremin 152. saatinde enkaz altından çıkarıldı.

Adıyaman'da Elitaş Mahallesi Mercan Sitesi'ndeki bloğun enkazında çalışma yürüten AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri 8 saatlik çalışma sonucu felaketin 152. saatinde 22 yaşındaki Rabia isimli kadını kurtardı. Ekipler, yaklaşık yarım saat sonra ise Rabia'nın ablası 28 yaşındaki Elif Kırmızı'ya da ulaştı.

Hatay'da Cebrail Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'nde çöken bir bina enkazında çalışma yürüten ekipler, depremin 152. saatinde İsmihan isimli 85 yaşındaki kadını kurtardı.

Adıyaman'da bina enkazında çalışma yürüten Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, depremin 153. saatinde 21 yaşındaki Rukiye isimli genç kızı enkaz altından sağ çıkardı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde Cebrail Mahallesi'ndeki bir apartmanın enkazında Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin çalışmalarıyla depremin 155. saatinde zihinsel engelli olduğu belirtilen 23 yaşındaki Hüseyin Seferoğlu enkazdan kurtarıldı.

- 155 saat sonra kurtarıldılar



Hatay'ın Defne ilçesinde Sümerler Mahallesi Harbiye Caddesi'ndeki Sümerler Apartmanı enkazında çalışma yürüten ekipler, depremden 155 saat sonra 34 yaşındaki Tolga Fakıoğlu'nu sağ çıkarmayı başardı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Yunus Kaya Apartmanı'nın enkazında çalışma yürüten Zeytinburnu ve Kaş belediyelerinin arama kurtarma görevlileri ve Somalı madencilerden oluşan ekipler, 155 saattir enkaz altında olan 8 yaşındaki Semih Ege İnce'yi kurtardı.

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