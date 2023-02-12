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Samsun, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Sinop'tan depremzedelere yardım seferberliği sürüyor

AA

Samsun, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Sinop'tan depremzedelere yardım seferberliği sürüyor

SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara Samsun, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Sinop'tan yardımlar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen el sanatları kurslarına katılan kadın kursiyerler, depremzedeler için harekete geçti. Gönüllü olarak bir araya gelen kursiyerler depremzedeler için yetişkin ve çocuk kıyafetleri dikmeye başladı.

Paşa Konakları Aile Yaşam Merkezi ve Sadi Tekkesi'nde üretim yapan kadınlar, diktikleri yetişkin ve çocuk kıyafetlerini afet sonrasında kente gelen depremzedelere ulaştıracak.

Paşa Konakları Aile Yaşam Merkezi Kadın Aile Birimi Sorumlusu Canan Sevim Gençoğlu, kumaşların hayırsever vatandaşlardan temin edildiğini belirtti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentte misafir edilecek afetzedelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için otobüs terminali karşısındaki eski AVM binasını koordinasyon merkezine dönüştürdü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 360 personelin deprem bölgesinde arama kurtarma ve lojistik çalışmalarına katıldığını, afetin ilk gününden bu yana tüm ekibinin seferber olduğunu belirterek, "Kahramanmaraş ve ilçelerinde her gün 30 bin afetzedeye sıcak yemek veriyoruz. Yine Hatay'da ve Adıyaman'da arama kurtarma ve itfaiye ekiplerimiz var. 180 iş makinemiz bölgede enkaz kaldırma çalışmaları yapıyor." dedi.

Deprem Bölgesi Yardım Kabul Araçlarına vatandaşların evlerinden getirdiği giysilerden, yataklara, çocuk bezlerinden elektrikli ısıtıcı ve battaniyeye kadar her türlü yardımı yükleyen Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri ise malzemeleri koordinasyon merkezine götürüyor. Gönüllülerin de desteğiyle gelen yardım kolileri burada tek tek kontrol edilip ayrıştırılıyor. Gönüllü vatandaşlarla birlikte yaklaşık 500 kişilik ekibin canla başla yürüttüğü yardım faaliyetinde, zaman zaman da duygusal anlar yaşanıyor.

- Kastamonu

Kastamonu'dan deprem bölgesine yapılan yardımlar devam ediyor.

Kastamonu Valiliğinin koordinesinde deprem bölgesine gönderilmek üzere hazırlanan 6 seyyar tuvalet-duş, bir seyyar tuvalet, 8 iş yeri konteyneri Hatay'a, 6 seyyar tuvalet-duş, 4 yaşam konteyneri, 5 tuvalet konteyner Adıyaman'a gönderildi.

- Sinop

Sinop'un Durağan ilçesinde deprem sonrası ilçeye gelmek isteyen depremzedelerin bir yıllık ev kiralarının belediye tarafından karşılanacağı duyuruldu.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden çok sayıda vatandaşın etkilendiği belirtildi.

Durağan Belediyesinin depremzede vatandaşlara destek olmaya hazır olduğu kaydedilen açıklamada, "Deprem bölgesinden ilçemize gelmek isteyen kardeşlerimizin belediye olarak bir yıllık kira bedellerini karşılamaya ve gerekli desteği sağlamaya hazırız." ifadelerine yer verildi.

- Amasya

Amasya ve ilçelerinde "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenenler için başlatılan yardım kampanyalarına destekler devam ediyor.

Kent merkezinde yardım malzemeleri, Çelebi Mehmet Meydanı ve 12 Haziran Spor Salonu'nda toplanıyor.

Valilik ve Belediye koordinasyonunda yürütülen yardım organizasyonuyla toplanan yardımlar, tırlarla AFAD aracılığıyla afet bölgesine gönderiliyor. Çalışmalara kamu personellerinin yanı sıra çok sayıda gönüllü de katkı sağlıyor.

Ayrıca, KYK yurtları ile hayırsever vatandaşların tahsis ettiği evlerde ve yakınlarının yanında barınmaları sağlanan depremzede ailelerin, kıyafet ve gıda ihtiyaçları, 12 Haziran Spor Salonu'nda toplanan yardımlardan gideriliyor.

- Çorum

Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentten deprem bölgesine toplam 195 tır yardım malzemesi gönderildiği bildirildi.

Açıklamada, 1016 personelin 139 iş makinesiyle arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, deprem nedeniyle evini kaybeden 1556 kişinin Çorum'da misafir edildiği belirtildi.


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