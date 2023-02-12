Havza’da kadınlara cenaze hizmetleri kursu açıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik cenaze hizmetleri kursu açıldı.

Havza Halk Eğitim Merkezi binasında kamu personeli ve sivillerden oluşan 20 kursiyerin eğitimi sürüyor. Usta Öğretici Ayşe Yıldırım tarafından kursiyerlere ölünün elbise ve ziynet eşyalarının çıkarılması, çenenin bağlanması, eller ve ayakların uzatılması, cenazenin yıkanması ve kefenlenmesi, ölünün yıkanması için uygun ve temiz ortamın hazırlanması ve genel cenaze hizmetleri konularında teorik ve pratik olarak eğitim veriliyor.

Ölümün de hayatın bir gerçeği olduğunu belirten Havza Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kudret Ergül, “Olası durumlara hazırlıklı olmak ve ihtiyaç halinde deprem bölgesine gönderilmek üzere kadın gassal yetiştirmek için cenaze hizmetleri kursu açtık. Kursumuzda kamu kurumu çalışanları ve sivillerden oluşan 20 kişilik grup devam etmekte.” dedi.

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