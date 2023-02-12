Samsun'un yüksek kesimlerinde kar yağışı sürüyor

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Yakakent ilçesinde bulunan Uzunkız Yaylası mevkiinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.



Kar kalınlığının 2 metreye yaklaştığı bölgelerde kapanan yolların açılması için belediye ekipleri çalışmalara devam ediyor.



Yağışın etkisiyle kısa sürede tekrar kapanan yollar, yoğun çalışmalarla açık tutuluyor.







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