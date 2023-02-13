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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gönüllü öğretmen ve öğrencisi okul atölyesinde depremzedeler için soba üretiyor

AA

Gönüllü öğretmen ve öğrencisi okul atölyesinde depremzedeler için soba üretiyor

SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde gönüllü öğretmen ve öğrencisi depremzedeler için soba üretiyor.

Terme Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölye Şefi Metin Karadaş ile metal teknolojisi bölümü öğrencisi 16 yaşındaki Serkan Yüksel, okul atölyesinde, depremzedelerin ısınmasına katkı sunmak için yoğun emek harcıyor.

Karadaş, bazı öğrencilerinin yardım amacıyla deprem bölgesine gittiğini belirterek, "Depremzedelerimize yardım maksatlı birkaç öğrencim o bölgeye gittiğinden dolayı şu an bir öğrencimle çalışmalara devam ediyoruz. Günde 5 ila 6 soba imalatı yapıyoruz." dedi.

Deprem bölgesine önceki gün yaklaşık 100'e yakın soba gönderildiğini, 40 sobanın kendi imalatları olduğunu, kalanını ise Terme'deki esnafın temin ettiğini dile getiren Karadaş, "Gücümüz nispetinde mesai saati gözetmeksizin üretime devam etmeye çalışıyoruz. Burada üretilen sobalarımız Kahramanmaraş Elbistan ilçesindeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için gönderilecek. Yapmış olduğumuz çalışmalarımız sonrasında ortaya çıkan ürünlerimizi ilçemizde bulunan AFAD Organizasyon Merkezi'ne teslim ediyoruz. Onlar da gerekli yerlere teslim ediyorlar. İnşallah kısa sürede ellerine ulaşır." ifadelerini kullandı.

Serkan Yüksel, depremzedeler için çalıştığı için mutlu olduğunu belirtti.

Terme Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Veysel Kurt da "İlçe Milli Eğitim ve vatandaşlar olarak öğrencilerimizle öğretmenlerimiz muazzam bir dayanışma içindeyiz. Birliktelik, çaba içindeyiz. İnşallah bu kötü zamanları atlatıp güzel zamanlara kavuşacağımız ümidiyle çalışıyoruz." diye konuştu.


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