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Bafra'da kar yağışı etkili oldu

AA

Bafra'da kar yağışı etkili oldu

SAMSUN (AA) - Samsun’un Bafra ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar ilçeyi beyaza bürüdü.

Bafra ilçesinde yüksek kesimlerinde kar kalınlığı iki metreye ulaştı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilçe merkezinde ve köylerde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için çalışma başlattı.

Kar yağışının etkili olduğu kırsal Akalan, Elalan, Şahin Kaya ve Tepebaşı mahallelerinde ekiplerin çalışmasıyla yolların açık olduğu öğrenildi.

Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

Ekipler, kapalı mahalle yollarını açmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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