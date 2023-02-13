Adıyaman'da enkazdan 8 saat sonra çıkarılan depremzede yaşadıklarını anlattı

ADIYAMAN (AA) - RECEP BİLEK/İLYAS GÜN - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden 8 saat sonra Adıyaman'da enkazdan çıkarılan Mustafa Erdoğan, yaşadıklarını anlattı.

Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi'nde, depremde yıkılan 4 katlı apartmanın enkazından çıkarılan Erdoğan'ın, eşi ve 5 yaşındaki kızı yaşamını yitirdi.

Erdoğan, AA muhabirine, 8 saat enkaz altında kaldığını ve bir oğlu ile bir kızının da hayata tutunduğunu söyledi.

Depremin çok kötü olduğunu belirten Erdoğan, "Allah herkese sabır versin. Allah razı olsun herkesten. Buraya geldiler, destek verdiler. Türkiye'nin, dünyanın her tarafından. Allah herkesten razı olsun. Acımız büyük. Birlik beraberlikle inşallah bu acıyı da atlatacağız."

Evde yattıkları sırada depremin meydana geldiğini dile getiren Erdoğan, büyük kızını kurtarmaya giderken ara holde enkazda kaldığını kaydetti.

Eşi, büyük oğlu ve 5 yaşındaki kızının yatak odasında enkaz altında kaldığını ifade eden Erdoğan, "Oğlumu 12 saat sonra çıkardılar. Ben ise 8. saatte çıkarıldım. Eşim ve 5 yaşındaki kızım rahmetli oldu. Onları da biz 3. gün çıkardık, enkaz altından. Evimiz yerle bir oldu, dümdüz oldu. Evimiz 4 katlıydı. Allah herkese sabırlar versin. Dünyanın, Türkiye'nin her tarafından geldiler, yardımcı oldular. Allah razı olsun. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun." diye konuştu.





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