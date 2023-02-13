Samsun, Amasya ve Kastamonu'da kar nedeniyle 143 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

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SAMSUN (AA) - Samsun, Amasya ve Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan köy ve mahalle yolları ulaşıma açılmaya çalışılıyor.

Samsun'da yoğun kar yağışı nedeniyle 4 kırsal mahallenin yolu kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Kastamonu'da da kar yağışı nedeniyle 104 köyle ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

Kar dolayısıyla Ağlı ilçesinde 1, Azdavay'da 15, Bozkurt'ta 13, Cide'de 19, Çatalzeytin'de 5, Devrekani'de 3, Doğanyurt'ta 8, Küre'de 12, İnebolu'da 22, Pınarbaşı'nda 2, Şenpazar'da ise 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

Amasya'da da kapanan 35 köy yolunda İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma yürütülüyor.



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