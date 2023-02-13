Samsun'dan depremzedelere yardım seferberliği sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'dan depremzedelere yardım seferberliği sürüyor

AA

Samsun'dan depremzedelere yardım seferberliği sürüyor

SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara Samsun'dan yardımlar devam ediyor.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası ile Yeşilyurt Limanı'nı işletme sahipleri depremzedeler için 4 tır battaniye, gıda maddesi ve 2 bin 500 ekmeği afet bölgelerine gönderdi.

Ayrıca yaraların sarılması için 1 milyon lira Türk Kızılay'ına 2 milyon lira da AFAD'a bağışta bulunan işletmeciler acil ihtiyaç duyulan konteyner ve mobil tuvaletleri de depremzedeler için afet bölgelerine sevk etti.

Samsun'da temizlik malzemeleri üretilen Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi depremzedeler için 1 ton hijyen malzemesini afet bölgelerine gönderdi.

Tekkeköy Belediyesi’nin deprem bölgesindeki afetzedelerin yaralarını sarmak için başlattığı yardım seferberliği ile ilçe genelinde toplanılan yardımlar ayrıştırılarak tırlara yükleniyor.

İlçeden uğurlanan 3 tırla afet bölgesine soba, ısıtıcı, odun ve su gibi yardım malzemeleri taşındı. Elbistan’a ulaşan tırdaki malzemeler Mehmetçiklerin destekleriyle indirilerek depremden etkilenen insanlara dağıtıldı. Seyyar tuvaletler ve konteynerlerden oluşan bir diğer konvoy da afet bölgesine gönderildi.

Canik Belediyesi tarafından ilçede başlatılan yardım kampanyasında depremzedelere yardım edebilmek için vatandaşlar seferber oldu. Vatandaşlar tarafından belediye yardım kabul noktalarına getirilen ve ekiplere teslim edilen yardım malzemeleri, belediye personelleri ve gönüllü vatandaşlar tarafından hazır hale getirilerek tırlara yüklendi. Gıda, içme suyu, battaniye, kışlık kıyafet, bebek maması, bebek bezi, hijyen ve temizlik malzemeleri başta olmak üzere birçok insani yardım malzemelerinin yer aldığı tırlar, kafileler halinde Canik Belediyesi tarafından AFAD koordinesinde deprem bölgesinde gönderildi. Canik Belediyesi tarafından depremin ilk gününden bu yana bölgeye 14 kafilede 50 tır yardım gönderildi.

Canikli vatandaşlar tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere bağışlanan konteyner, soba, ısınma kovaları, odun ve kömürler Canik Belediyesi tarafından depremzedelere ulaştırdı. Canik’ten deprem bölgesine ulaştırılan yardımlar AFAD koordinasyonunda depremden etkilenen vatandaşlara dağıtıldı.

Deprem bölgesinde çalışmaların koordine bir şekilde sürdürüldüğü ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Ülkemizi derinden yaralayan depremden etkilenen vatandaşlarımız için çalışmalarımızı bölgede yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Canik Belediyesi Arama Kurtarma (CAK) ekiplerimiz bölgede çalışmalarına devam ediyor. Arama ve kurtarma ekiplerinin bölgede gerçekleştirdiği hummalı çalışmalarla inşallah depremden etkilenen tüm şehirlerimizden güzel haberler alamaya, devam edeceğiz. Belediyemizden sevk ettiğimiz iş makinaları bölgede aktif olarak görev yapıyor. İlçemizde yardım seferberliğimize destek veren vatandaşlarımızın bizlere emanet ettiği yardımları koordineli bir şekilde depremzedelere ulaştırıyoruz. Özellikle deprem bölgesinde kış şartları olması ihtiyaç duyulan soba, ısıtıcı, odun ve kömür sevkiyatlarımızı sürdürüyoruz. Allah’ın izniyle birlik ve dayanışma ile bu zorlu günleri hep birlikte atlayacağız." ifadelerini kullandı.

- Alaçam

Alaçam Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma tarafından organize edilen yardım kampanyası kapsamında çevre köylerden toplanan odunlar Gökçeboğaz ilkokulu bahçesinde getirildi. Vatandaşlar tarafından hazırlanan 10 ton çuvallanmış odun ve ve 9 ton çıra 2 kamyona yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

Yardım kampanyasının sürdürüldüğü ilçede "İmece usulü ile Alaçam Tek Vücut" diyerek desteklerinin süreceğini belirttiler.

- 19 Mayıs

19 Mayıs Kaymakamlığı ve 19 Mayıs Belediyesi organizasyonunda başlatılan yardım kampanyaları kapsamında, vatandaşlar gıda, giysi, temizlik malzemeleri, ısıtıcı ve soba gibi ürün yardımlarında bulunuyor. İlçe sakinleri ayrıca yakacak odun da temin etti. Çuvallanan odunlar ve yardım malzemeleri kamyonlara yükleyerek deprem bölgesine gönderildi.

- Kavak

11 yaşındaki çocuk bisiklet almak için biriktirdiği parasını depremzedelere yolladı

Samsun'un Kavak ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Umut Gezek, bisiklet almak için biriktirdiği 500 lirasını kavanozu ile birlikte depremzedelere bağışladı.

Tatarmuslu Mahallesi cami imamı Mahir Sezgen'in yanına giden 5. sınıf öğrencisi Gezek, "Hocam hayalimdeki bisikleti alabilmek için bu kavanozda 500 lira biriktirdim. Ama bisiklet almaya param yetmiyor. Onun için bu biriktirdiğim 500 lirayı depremzede kardeşlerime göndermek istiyorum." diyerek para biriktirdiği kavanozu teslim etti.

Sezgen ve Gezek Kavak İlçe Müftülüğüne gelerek, içerisinde 500 lira olan kavanozu afetzedelere bağışlanmak üzere görevlilere verdi.

Kavak Müftüsü Yakup Belen ile Müftülük Veri Hazırlama ve Kontrol Memuru Afad İlçe Koordinatörü İlhan Özkan'ın ilerleyen günlerde Umut Gezek'e istediği bisikleti almayı planladıkları öğrenildi.

- Ladik

Pikolo Derneği deprem bölgesinde yaraları sarıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile Pikolo Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (Pikolo) depremzedelerin yardımına koşuyor.

Mevsimlik işçilerin çocuklarının hem eğitim alanındaki eksiklerini giderme hem de sosyal faaliyetlerle eğlenceli vakit geçirme imkanı sağlamak amacıyla kurulan dernek, depremden etkilenen çocuklara etkinlikler düzenlemek amacıyla afet bölgelerine gitti.

Pikolo Derneği Başkanı Onur Torun, depremzede çocuklara bir nebze faydalı olabilmek için yola çıktıklarını dile getirdi. Depremzede ailelerin yaralarını sarmak amacıyla bütün ekip olarak hareket ettiklerini bildiren Torun, "Çocuk işçilerimize eğitim veren derneğimiz çocuklarımızı ve ailelerini yalnız bırakamazdı. Şu an itibarıyla 40 personel, 1 tır, 1 kamyon, 3 minibüs, 4 binek aracımızla öncelikli bizim eğitim verdiğimiz çocuklar ve aileleri olmak üzere yemek çadırları kurduk .Temel gıda, soba, kıyafet, battaniye, çadır, kişisel hijyen, koruyucu ekipman desteği ile depremzedelerin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsunspor´dan "14 Şubat´ta Hediyem AFAD"a daveti
YEREL HABERLER Samsunspor´dan "14 Şubat´ta Hediyem AFAD"a daveti
Samsun, Amasya ve Kastamonu'da kar nedeniyle 143 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Samsun, Amasya ve Kastamonu'da kar nedeniyle 143 köy ...
Adıyaman'da enkazdan 8 saat sonra çıkarılan depremzede yaşadıklarını anlattı
YEREL HABERLER Adıyaman'da enkazdan 8 saat sonra çıkarılan ...
Bafra'da kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Bafra'da kar yağışı etkili oldu
Gönüllü öğretmen ve öğrencisi okul atölyesinde depremzedeler için soba üretiyor
YEREL HABERLER Gönüllü öğretmen ve öğrencisi okul atölyesinde ...
Zamana karşı yaşam mücadelesini kazananlar
YEREL HABERLER Zamana karşı yaşam mücadelesini kazananlar
Samsun'un yüksek kesimlerinde kar yağışı sürüyor
YEREL HABERLER Samsun'un yüksek kesimlerinde kar yağışı sürüyor
Havza’da kadınlara cenaze hizmetleri kursu açıldı
YEREL HABERLER Havza’da kadınlara cenaze hizmetleri kursu açıldı
Samsun, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Sinop'tan depremzedelere yardım seferberliği sürüyor
YEREL HABERLER Samsun, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Sinop'tan ...
Zamana karşı yaşam mücadelesini kazananlar
YEREL HABERLER Zamana karşı yaşam mücadelesini kazananlar
Yıkılan binanın duvarında düğün fotoğrafı asılı kaldı
YEREL HABERLER Yıkılan binanın duvarında düğün fotoğrafı asılı kaldı
Samsun'un ilçelerinden depremzedeler için yardım seferberliği
YEREL HABERLER Samsun'un ilçelerinden depremzedeler için yardım ...
KARADENİZBİRLİK'ten deprem bölgesine 10 ton ayçiçeği yağı gönderildi
YEREL HABERLER KARADENİZBİRLİK'ten deprem bölgesine 10 ton ayçiçeği ...
"Asrın felaketi"nin merkez üssü Elbistan'da yaralar sarılıyor
YEREL HABERLER "Asrın felaketi"nin merkez üssü Elbistan'da yaralar ...
(Görüntülü)SAMSUN&#039;DA METAN GAZI YANGINI 20 GÜNDÜR SÜRÜYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)SAMSUN'DA METAN GAZI YANGINI 20 ...
Samsun'da metan gazı yangını 20 gündür sürüyor
YEREL HABERLER Samsun'da metan gazı yangını 20 gündür sürüyor
Samsun'da eski AVM binası depremzedeler için yardım merkezi oldu
YEREL HABERLER Samsun'da eski AVM binası depremzedeler için yardım ...
Depremzede çocukların oyuncak mutluluğu
YEREL HABERLER Depremzede çocukların oyuncak mutluluğu
Samsun'daki ev yangınında dumandan etkilenen yaşlı çift hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Samsun'daki ev yangınında dumandan etkilenen yaşlı ...
Alaçam'dan deprem bölgesine yakacak yardımı
YEREL HABERLER Alaçam'dan deprem bölgesine yakacak yardımı
Samsun'da evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsun'da evde çıkan yangında bir kişi hayatını ...
Samsun'dan Elbistan'a 46 prefabrik konteyner
YEREL HABERLER Samsun'dan Elbistan'a 46 prefabrik konteyner
Zamana karşı yaşam mücadelesini kazananlar
YEREL HABERLER Zamana karşı yaşam mücadelesini kazananlar
Zamana karşı yaşam mücadelesini kazananlar
YEREL HABERLER Zamana karşı yaşam mücadelesini kazananlar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.