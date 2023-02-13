Samsun'dan depremzedelere yardım seferberliği sürüyor

SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara Samsun'dan yardımlar devam ediyor.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası ile Yeşilyurt Limanı'nı işletme sahipleri depremzedeler için 4 tır battaniye, gıda maddesi ve 2 bin 500 ekmeği afet bölgelerine gönderdi.

Ayrıca yaraların sarılması için 1 milyon lira Türk Kızılay'ına 2 milyon lira da AFAD'a bağışta bulunan işletmeciler acil ihtiyaç duyulan konteyner ve mobil tuvaletleri de depremzedeler için afet bölgelerine sevk etti.

Samsun'da temizlik malzemeleri üretilen Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi depremzedeler için 1 ton hijyen malzemesini afet bölgelerine gönderdi.

Tekkeköy Belediyesi’nin deprem bölgesindeki afetzedelerin yaralarını sarmak için başlattığı yardım seferberliği ile ilçe genelinde toplanılan yardımlar ayrıştırılarak tırlara yükleniyor.

İlçeden uğurlanan 3 tırla afet bölgesine soba, ısıtıcı, odun ve su gibi yardım malzemeleri taşındı. Elbistan’a ulaşan tırdaki malzemeler Mehmetçiklerin destekleriyle indirilerek depremden etkilenen insanlara dağıtıldı. Seyyar tuvaletler ve konteynerlerden oluşan bir diğer konvoy da afet bölgesine gönderildi.

Canik Belediyesi tarafından ilçede başlatılan yardım kampanyasında depremzedelere yardım edebilmek için vatandaşlar seferber oldu. Vatandaşlar tarafından belediye yardım kabul noktalarına getirilen ve ekiplere teslim edilen yardım malzemeleri, belediye personelleri ve gönüllü vatandaşlar tarafından hazır hale getirilerek tırlara yüklendi. Gıda, içme suyu, battaniye, kışlık kıyafet, bebek maması, bebek bezi, hijyen ve temizlik malzemeleri başta olmak üzere birçok insani yardım malzemelerinin yer aldığı tırlar, kafileler halinde Canik Belediyesi tarafından AFAD koordinesinde deprem bölgesinde gönderildi. Canik Belediyesi tarafından depremin ilk gününden bu yana bölgeye 14 kafilede 50 tır yardım gönderildi.

Canikli vatandaşlar tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere bağışlanan konteyner, soba, ısınma kovaları, odun ve kömürler Canik Belediyesi tarafından depremzedelere ulaştırdı. Canik’ten deprem bölgesine ulaştırılan yardımlar AFAD koordinasyonunda depremden etkilenen vatandaşlara dağıtıldı.

Deprem bölgesinde çalışmaların koordine bir şekilde sürdürüldüğü ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Ülkemizi derinden yaralayan depremden etkilenen vatandaşlarımız için çalışmalarımızı bölgede yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Canik Belediyesi Arama Kurtarma (CAK) ekiplerimiz bölgede çalışmalarına devam ediyor. Arama ve kurtarma ekiplerinin bölgede gerçekleştirdiği hummalı çalışmalarla inşallah depremden etkilenen tüm şehirlerimizden güzel haberler alamaya, devam edeceğiz. Belediyemizden sevk ettiğimiz iş makinaları bölgede aktif olarak görev yapıyor. İlçemizde yardım seferberliğimize destek veren vatandaşlarımızın bizlere emanet ettiği yardımları koordineli bir şekilde depremzedelere ulaştırıyoruz. Özellikle deprem bölgesinde kış şartları olması ihtiyaç duyulan soba, ısıtıcı, odun ve kömür sevkiyatlarımızı sürdürüyoruz. Allah’ın izniyle birlik ve dayanışma ile bu zorlu günleri hep birlikte atlayacağız." ifadelerini kullandı.

- Alaçam

Alaçam Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma tarafından organize edilen yardım kampanyası kapsamında çevre köylerden toplanan odunlar Gökçeboğaz ilkokulu bahçesinde getirildi. Vatandaşlar tarafından hazırlanan 10 ton çuvallanmış odun ve ve 9 ton çıra 2 kamyona yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

Yardım kampanyasının sürdürüldüğü ilçede "İmece usulü ile Alaçam Tek Vücut" diyerek desteklerinin süreceğini belirttiler.

- 19 Mayıs



19 Mayıs Kaymakamlığı ve 19 Mayıs Belediyesi organizasyonunda başlatılan yardım kampanyaları kapsamında, vatandaşlar gıda, giysi, temizlik malzemeleri, ısıtıcı ve soba gibi ürün yardımlarında bulunuyor. İlçe sakinleri ayrıca yakacak odun da temin etti. Çuvallanan odunlar ve yardım malzemeleri kamyonlara yükleyerek deprem bölgesine gönderildi.



- Kavak

11 yaşındaki çocuk bisiklet almak için biriktirdiği parasını depremzedelere yolladı

Samsun'un Kavak ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Umut Gezek, bisiklet almak için biriktirdiği 500 lirasını kavanozu ile birlikte depremzedelere bağışladı.

Tatarmuslu Mahallesi cami imamı Mahir Sezgen'in yanına giden 5. sınıf öğrencisi Gezek, "Hocam hayalimdeki bisikleti alabilmek için bu kavanozda 500 lira biriktirdim. Ama bisiklet almaya param yetmiyor. Onun için bu biriktirdiğim 500 lirayı depremzede kardeşlerime göndermek istiyorum." diyerek para biriktirdiği kavanozu teslim etti.

Sezgen ve Gezek Kavak İlçe Müftülüğüne gelerek, içerisinde 500 lira olan kavanozu afetzedelere bağışlanmak üzere görevlilere verdi.

Kavak Müftüsü Yakup Belen ile Müftülük Veri Hazırlama ve Kontrol Memuru Afad İlçe Koordinatörü İlhan Özkan'ın ilerleyen günlerde Umut Gezek'e istediği bisikleti almayı planladıkları öğrenildi.

- Ladik

Pikolo Derneği deprem bölgesinde yaraları sarıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile Pikolo Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (Pikolo) depremzedelerin yardımına koşuyor.

Mevsimlik işçilerin çocuklarının hem eğitim alanındaki eksiklerini giderme hem de sosyal faaliyetlerle eğlenceli vakit geçirme imkanı sağlamak amacıyla kurulan dernek, depremden etkilenen çocuklara etkinlikler düzenlemek amacıyla afet bölgelerine gitti.

Pikolo Derneği Başkanı Onur Torun, depremzede çocuklara bir nebze faydalı olabilmek için yola çıktıklarını dile getirdi. Depremzede ailelerin yaralarını sarmak amacıyla bütün ekip olarak hareket ettiklerini bildiren Torun, "Çocuk işçilerimize eğitim veren derneğimiz çocuklarımızı ve ailelerini yalnız bırakamazdı. Şu an itibarıyla 40 personel, 1 tır, 1 kamyon, 3 minibüs, 4 binek aracımızla öncelikli bizim eğitim verdiğimiz çocuklar ve aileleri olmak üzere yemek çadırları kurduk .Temel gıda, soba, kıyafet, battaniye, çadır, kişisel hijyen, koruyucu ekipman desteği ile depremzedelerin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.