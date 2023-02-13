Samsun itfaiyesi enkazlardan 19 kişiyi kurtardı

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SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için bölgeye giden Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin bugüne kadar 19 kişiyi enkazdan kurtardığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, iki büyük depremin ardından bölgeye giden itfaiye ekipleri, son olarak 160. saatte Hatay Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın enkazından anne ve kızını sağ olarak çıkardı. Ekipler depremzedeleri beton yığınlarının altından kurtarmak için büyük mücadele verdi.



Otuz beş personel, 5 araçla bölgede görev yapan, enkaz altındaki vatandaşlara ulaşabilmek için cansiparane mücadele eden Samsun itfaiyesi ekipleri, bugüne kadar 2'si çocuk, 2'si bebek olmak üzere 19 kişiyi enkazlardan sağ olarak çıkarmayı başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, her geçen gün mucizelere tanıklık ettiklerini belirtti.

Tüm ekibin depremzedeleri kurtarmak için fedakarca çalıştığını vurgulayan Demir, "Mucize kurtuluşlara hep beraber tanıklık ettik. İnşallah bundan sonra da iyi haberler gelmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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