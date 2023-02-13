Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir zanlının uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, T.Ö'ye ait olduğu belirlenen adreste yaptıkları aramalarda 197 gram metamfetamini ele geçirdi.

Şüpheli T.Ö, ekiplerce gözaltına alındı.

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