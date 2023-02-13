Samsun'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen otomobildeki 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Dursun K. (42) idaresindeki 50 KE 924 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Mahallesi, Samsun-Sinop kara yolunda bariyerlere çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Dursun ve yolcu Nuray K. (30) sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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