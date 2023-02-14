Samsun Büyükşehir, deprem bölgesinde 162 araç ve 340 personeliyle görev yapıyor

SAMSUN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgedeki çalışmalara desteğini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı arama kurtarma ekipleri, iş makineleri, kamyonlar, jeneratörler, kaza kurtarma aracı, yakıt tankeri gibi 162 araç ve 340 personelini bölgeye gönderdi.

Enkazdan bir can daha kurtarma adına canla başla çalışan ekipler, bir taraftan da depremzedelere desteğini sürdürüyor. 30 tır, 4 kamyon yardım malzemesi ile 400 bine yakın ekmeği afet bölgesine gönderen Büyükşehir Belediyesi, bölgede her gün 2 bin kişiye sıcak yemek ikramında bulunuyor.

Kırsal bölgelerde enkaz kaldırma çalışmalarına destek sağlayan ekipler, vatandaşlara da gıda, barınma ve giyim gibi yardımları zamanında ulaştırabilmenin mücadelesini veriyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi başkanlığına bağlı ekipler de salgın ve hastalıkların önüne geçmek için afet bölgesinde ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması başlattı. Oluşturulan iki ayrı ekip, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ve Adıyaman'da çadır kentler başta olmak üzere tüm yaşam alanlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.

Ayrıca SAMULAŞ ekipleri sahra hastanesi ve UMKE çadırlarının kurulması ile sonraki süreçlerde görev aldı. Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri bir taraftan su depolarına su verirken, bir taraftan da şebeke hatlarında meydana gelen arızalara anında müdahale ediyor, su tankerleri ve seyyar içme suyu hatları ile bölgedeki su ihtiyacı karşılanıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, deprem bölgesindeki ekiplerin çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini vurgulayarak, "Araçlarımızla, personelimizle, dualarımız ve tüm kalbimizle deprem bölgesindeyiz. El birliğiyle yaraları saracağız ve bu acı günleri hep birlikte atlatacağız. Devletimiz tüm imkanlarını bölge için seferber ediyor. Rabb'im bir daha böylesi acılar yaşatmasın." ifadelerini kullandı.







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