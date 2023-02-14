Elbistan'da enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı

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SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Elbistan ilçesinde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını, enkaz kaldırma çalışmalarına başlandığını belirtti.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası İçişleri Bakanlığınca Elbistan'da görevlendirilen Dağlı, ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Yıkılan binalardaki tüm ihbarların değerlendirilerek sonuçlandırıldığını, arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını anlatan Dağlı, artık enkaz kaldırmaya başladıklarını dile getirdi.

Yaraların hızlıca sarılması için bölgede görevlendirilen valilerle ortak çalışma yürüttüklerine işaret eden Dağlı, Elbistan'da 10 ekiple enkaz kaldırma çalışması yapıldığını söyledi.

Merkez ve kırsalda, bölgenin yüzde 95'ine elektrik verildiğini vurgulayan Dağlı, şebeke suyu verilen yerlerin ise merkezde yüzde 70, kırsalda yüzde 95'e ulaştığını belirtti.

Yaklaşık 2 bin 100 çadırın bölge halkının hizmetine sunulduğuna dikkati çeken Dağlı, "İlçemizde, 44 lokasyonda 66 aşevinde günde üç öğün yemek dağıtılıyor. Elbistan genelinde yollar açık. Haberleşme ve internet bağlantılarındaki sorunlar aşıldı. İlçede, 8 noktada 13 depolama alanı oluşturularak bölgeye sevk edilen yardım tırları boşaltılıyor. Depremzedelere ulaştırılması için ayrıca 18 sosyal market faaliyete başladı." dedi.

Dağlı, devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini, yaraların sarılması için devlet-millet dayanışması oluşturularak bu zor günleri atlatacaklarına inandığını kaydetti.





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