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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı

AA

Samsun'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Beylerce Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde C.B. ile G.Ö. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine G.Ö, tüfekle ateş ederek C.B'yi bacaklarından yaraladı. C.B. sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

G.Ö. ise Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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