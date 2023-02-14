Samsun'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Beylerce Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde C.B. ile G.Ö. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine G.Ö, tüfekle ateş ederek C.B'yi bacaklarından yaraladı. C.B. sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.



G.Ö. ise Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.



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