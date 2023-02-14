Samsun'da 5 yaşındaki çocuk da depremzedelere yardım için çalışan gönüllüler arasında yer aldı

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SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesinin deprem felaketi nedeniyle başlattığı yardım seferberliği sürerken Yardım Koordinasyon Merkezi'ndeki çalışmalara vatandaşlar gönüllü olarak katılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye destekler sürerken, depremzedeler için başlatılan yardım çalışmaları da devam ediyor.

Deprem Bölgesi Yardım Kabul Aracı'nda toplanan yardımlar, eski bir alışveriş merkezinde oluşturulan Yardım Koordinasyon Merkezi'ne getirilerek burada görevliler ve gönüllüler tarafından ayrıştırılıyor.

Yardımlar, depremzedelere ulaştırılmak üzere giyim, ayakkabı, gıda, kozmetik, battaniye, yorgan, ısıtıcı gibi kategorilere ayrılıyor.

Yardım Koordinasyon Merkezi'ndeki çalışmalara katılan gönüllüler arasında öğrenciler, esnaf, ev hanımları ve çeşitli mesleklerde çalışanların yanı sıra çocuklar da yer alıyor.

Atakum ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde yaşayan 5 yaşındaki Mert Karaca da annesi Hande Karaca ile depremzedeler için çalıştı. Mert, annesi ile kıyafetleri katlayarak kolilere yerleştirdi.

Lise son sınıf öğrencisi Beyza Öksüz de iki ablasıyla çalışmalara gönüllü olarak destek verdi.

Depremzedelere yardımcı olmak istediğini belirten Öksüz, "Depremzedelere yardım etmek amacıyla burada çalıştık. Göçük altındaki çocuklar aklımıza geldikçe yüreğimiz param parça oluyor. Sıcakta durduğumuza, yorganın altına girdiğimize ve yemek yediğimize utanıyoruz. Psikolojimiz bozuldu. İnsanlar, ailelerini, evlerini, eşyalarını kaybetti. Çok üzülüyor ve duygulanıyoruz. Bütün dünya, insanlarımızı kurtarmak için seferber oldu. Biz de evde boş oturamadık ve yardımımızın dokunmasını istedik. Oraya gidemiyoruz ama elimizden bir şey gelir düşüncesiyle belediye ekiplerine yardım ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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