Afet bölgesindeki ekipler yıkıntılar arasındaki kediye sahip çıktı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deprem bölgesinde arama kurtarma ve yardım çalışmalarına devam ederken yıkıntılar arasındaki bir kediye de sahip çıktı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası deprem bölgesine yardım çalışmaları sürüyor.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, sıcak yemek dağıtımı da yapılıyor.



Evcil hayvanlar ile sokak hayvanları da depremden olumsuz etkilendi. Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin sıcak yemek dağıtım noktasında, yıkıntılar arasında bulunan kedi için yuva yapıldı.



Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı İlaçlama Birimi personeli olan ve bölgede yardım çalışmalarına katılan Recep Tarhanlı, kartondan yuva yaptığı kediyi besledi.

Üç gündür kediye sahip çıkan ekipler, can dostlarını yalnız bırakmıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.