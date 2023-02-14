Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli karla karışık yağmur bekleniyor

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SAMSUN (AA) - Samsun ve Ordu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Orta Karadeniz kıyılarında yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen yağışların, perşembe günü akşam saatlerine kadar Samsun ve Ordu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur, iç kesimlerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olmasının beklendiği aktarıldı.

Kar kalınlığının yer yer 10-20 santimetreye ulaşacağı belirtilen açıklamada, ulaşımda aksama, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



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