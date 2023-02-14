Zamana karşı yaşam mücadelesini kazananlar

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SAMSUN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 183'üncü ve 205'inci saatler arasında en az 10 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı.

Arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesindeki çalışmaları aralıksız sürüyor. Yıkılan binaların enkazından 8. günün son saatleri ve 9. günde de sevindiren kurtarma haberleri geldi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ilk depremin ardından 183'üncü ve 205'inci saatler arasında en az 10 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Mimar Sinan Sokak'taki bir binanın enkazında çalışma yürüten ekipler, sarsıntının 183. saatinde Hüseyin Berber'i mahsur kaldığı yerden çıkardı.

- Protein tozu içerek yaşama tutundu

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Sütçü İmam Mahallesi Salman Zülkadiroğlu Bulvarı'nda yıkılan Pınar Apartmanı enkazında çalışma yürüten arama kurtarma ekipleri, depremin 198. saatinde önce 17 yaşındaki Muhammed Enes Yeninar'ı, ardından da ağabeyi 21 yaşındaki Baki Yeninar'ı kurtardı. Yaralı çıkarılan kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kurtarma ekipleriyle bir süre sohbet eden Baki Yeninar, kuyumcu olduğunu, deprem enkazında protein tozu içerek yaşama tutunduğunu söyledi.

Adıyaman'da Cumhuriyet Mahallesi Abdul Musa Caddesi'ndeki 7 katlı Fırat Sitesi'nde yıkılan binanın enkazında çalışma yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri arama kurtarma ekipleri, Zonguldak maden işçileri ve UMKE ekipleri, sarsıntıdan 198 saat sonra 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin'i yıkıntıların arasından kurtardı. Çetin, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde yıkılan Cebrail Mahallesi Selvi Apartmanı enkazında çalışma yürüten Zonguldak'tan bölgeye giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesine bağlı madenciler ve diğer arama kurtarma ekipleri, depremin 201'inci saatinde öğretmen olduğu öğrenilen 26 yaşındaki Emine Akgül'ü sağ çıkarmayı başardı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Aktaş Apartmanı enkazında çalışma yürüten Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği (BAKUT), Adapazarı Belediyesi personeli ve Bursa Gürsu Arama Kurtarma ekipleri, ilk depremin 202. saatinde önce Muharrem Polat'ı ardından eşi Hidayet Polat'ı yıkıntıların arasından kurtardı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde Burçak Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışması yürüten ekipler, depremin 203. saatinde 25 yaşlarındaki Dima isimli yabancı uyruklu kadını, bir saat sonra da Muna Dabul adlı yabancı uyruklu kadını enkazdan çıkardı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde İsabey Apartmanı enkazında çalışma yürüten JAK timi, 35 yaşındaki Ayşegül Bayır ile iletişim kurdu. Kadına ulaşabilmek için ekipler, yaklaşık 5 metre tünel açtı. Kadına ulaşılmasının ardından sağlık ekipleri tünelden geçerek yaralıya serum takarak müdahale etti. Ayşegül Bayır daha sonra ekiplerce mahsur kaldığı yerden çıkarıldı.

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