Samsun'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sevinç Hasan (32) idaresindeki 55 AIT 187 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Fevzi Çakmak Mahallesi Galeri Sokak'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak beton direğe çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Hasan, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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