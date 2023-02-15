Alaçam Belediyesi zabıtasından fırınlarda denetim

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SAMSUN (AA) - Alaçam Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınlarda denetim gerçekleştirdi.



Belediye Başkanı İlyas Acar, yaptığı açıklamada, halk sağlığını korumak için çalışan ekiplerin vatandaşların daha hijyenik ve standartlara uygun ekmek tüketmesi amacıyla fırınlarda denetim yaptığını söyledi.



Denetimde hijyen, gramaj ve fiyat tarifesinin denetlendiğini anlatan Acar, önemli bir soruna rastlanmadığını kaydetti.



Vatandaşların sağlığını korumak için denetimlerini sıkılaştırdıklarını dile getiren Acar, "Denetimler cezalandırmadan çok esnafımızı ve vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye, aksaklıkların giderilmesine yönelik gerçekleştiriliyor. Halk sağlığını tehdit eden unsurların önüne geçmek için de çalışmalarımız devam edecek. Bu konuda hassasiyet göstererek kurallara riayet eden esnaflarımıza teşekkür ediyorum." dedi.





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