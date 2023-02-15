Samsun'da ilaç içen 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde evinde ilaç içen 3 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Emirefendi Mahallesi Yelkenci 2'nci Sokak'ta N.Y.U, ailesinin fark etmediği sırada evde bulduğu ilaçları içti.

Ailesinin ihbarı üzerine ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan N.Y.U, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.





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