Kavak'tan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

SAMSUN (AA) - Kavak Kaymakamı Faruk Atar, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgeye yardımların devam ettiğini bildirdi.
Atar, AA muhabirine, ilçedeki hayırseverlerin desteğiyle depremzedelere çeşitli yardımlar yapıldığını söyledi.
Deprem bölgesine Kavaklıların yoğun destek ve yardımda bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Atar, "Deprem bölgesinde özellikle çadırlarda kalan vatandaşlarımız için ilçemizde 150 soba, 600 boru ve 150 dirsek yapıldı. Bunları kamyonetle Elbistan'a uğurladık." dedi.
Atar, Kavak ilçesinde yardım ve desteklerin devam edeceğini kaydetti.