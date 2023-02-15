Umre için kutsal topraklara gidecek kafile Havza'dan yola çıktı

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SAMSUN (AA) - Havza ilçesinden Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umre için kutsal topraklara gidecek kafile yola çıktı.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla 24 günlük umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek 27 kişi için Kevser Camisi'nde program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ve ilahiler okunmasının ardından konuşan Havza Müftüsü Cemil Alıcı, umreye gideceklere yapacakları ibadet ve kurallar hakkında bilgi vererek, "Yolculuğunuz hayırlı olsun. Cenabı Mevla'm niyetlerinizi kabul eylesin." dedi.

Programın ardından umreye gidecekler yola çıktı.







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