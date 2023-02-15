Samsun'da adliye personelinden deprem bölgesi için kan bağışı

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SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Samsun adliyesinde vatandaşlar kan bağışında bulundu.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası bölgeye yardımlar sürüyor.

Türk Kızılay ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca depremzedeler için Samsun adliyesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanyaya adliye personeli ve avukatların yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, depremin ardından afet bölgesine gittiğini, oradan dün döndüğünü söyledi.

Bölgedeki insanların battaniye, çadır, konteyner gibi ihtiyaçları bulunduğunu belirten Kılıç, "Bunları yanı sıra kana da ihtiyaçları var. Bu da büyük bir hizmet. Kan bağışı yapan personele ve vatandaşlara teşekkür ediyorum. Bu zor günler birlik ve beraberlik içinde aşılacak." dedi.

Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Muştu da vatandaşların kan bağışı konusunda büyük duyarlılık gösterdiğini vurgulayarak, "Depremin ilk günü deprem bölgesine Samsun'dan 740 ünite kan gönderildi. Sonra 1100 ve 1500 ünite daha ulaştırıldı. Vatandaşlarımızın bağış kampanyalarına yoğun talebi var. Kan stoklarımızda herhangi bir sorunumuz yok." diye konuştu.

Kan bağışı kampanyasına Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu ve Samsun Baro Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran da katıldı.





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