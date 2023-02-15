Yardım ekibi ile depremzedeler Samsun'da alkışlarla karşılandı

SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Samsun'dan yardım için afet bölgesine giden 40 kişilik ekip, beraberlerindeki 6 depremzedeyle kente döndü.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, "Asrın felaketi"nin yaşandığı bölgeye, arama kurtarma, yol yapım, bakım ve onarımı, su, sosyal hizmetler gibi birçok alanda destek sağlamak için 360 personelini gönderdi.

Afet bölgesinde görevini tamamlayan ekipler, peyderpey kente dönmeye başladı. Bölgeye ilk giden ekipten 40 kişilik grup ve beraberinde 6 depremzede, Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) alkışlarla karşılandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Yıldız, depremin ilk anından itibaren kentten ekiplerin yola çıktığını ve görevlerini yerine getirenlerin ise geri dönmeye başladığını söyledi.

Yıldız, sahaya 75'i arama kurtarma personeli olmak üzere 360 kişilik bir ekip gönderdiklerini, hala aktif olarak 305 personelin alanda çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:



"Kafile kafile ekipler geliyor ve gidiyorlar. Bugün de Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve diğer ekiplerimizin bulunduğu 40 kişilik kafile şehrimize geri döndü. Herkesin ellerine sağlık. Bu bizim için kutsal bir görevdir. Samsun halkı tarif edilemeyecek kadar vatansever, hayırsever ve fedakar. 500'ün üzerinde yardım tırı gönderildi. Birçok gönüllü bölgeye gitti. Personelimizin birçoğu bölgeye gitmek için gönüllü oldu. Bu yarayı birlikte sarıp, bu zorlu süreci de atlatacağız. Bizimle birlikte bölgeden gelen gençlerimiz büyüyecek ve yeni bir hayata başlayacak. Madencilerin dediği gibi, 'okuyun, iyi mühendisler olun, güçlü, sağlam binalar yapın' diyoruz. Bu acıları tekrar tekrar yaşamayalım. Tüm ekibimize ve depremzedelere geçmiş olsun."

Memleketlerini bırakıp Samsun'a gelmek zorunda kaldıklarını keydeden depremzede Ayşe Bahar ise, "Memleketimiz yaralı. 1 odada 5 aile kalıyorduk. Mecburen yola çıktık. Samsun ekibi bizlere çok yardımcı oldu. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Depremzede Alper Arık da yaşananlardan dolayı çok üzgün olduklarını dile getirdi. Afet bölgesinde Samsun ekibinin kendilerine çok yardımcı olduğunu belirten Arık, acılı günlerinde yardım ettikleri için tüm personele teşekkür etti.

- "Çok büyük bir felaket oldu. Allah beni korudu"

Ekiple birlikte Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Samsun'da yaşayan kızının yanına gelen 90 yaşındaki depremzede Hatice Tok, depreme evinde yakalandığını söyledi.

Tok, "Çok büyük bir felaket oldu. Allah beni korudu. Ev çok sallandı ama ben evimi terk etmedim, oturmaya devam ettim. Daha sonra ekip gelip beni evden aldı. Kızım Samsun'da yaşıyor. Ben de Samsun ekibiyle birlikte kızımın yanına geldim." ifadelerini kullandı.

Afet bölgesinde aşçılık yapan ekipte yer alan Metehan Çelik ise, şunları kaydetti:

"Bölgeye ilk gittiğimizde henüz çadır kent kurulmamıştı. Şu anda binin üzerinde çadır var. Sahra mutfakları da henüz yeni yeni oluşturuluyor. Biz de birkaç ekibimizle birlikte orada yemek yapımında yardımcı olduk. Afet bölgesinde ağır hava şartları bizleri çok yordu. Tüm depremzedelere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.