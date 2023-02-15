Havza'dan deprem bölgesine yakacak yardımı

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SAMSUN (AA) - Havza Kaymakamlığı ve Belediye öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası kapsamında kırsal mahallelerden getirilen 1 tır odun deprem bölgesine gönderildi.

Kampanya kapsamında vatandaşlar tarafından ilçe merkezinde belirlenen bir noktaya kırsal mahallelerden gönüllüler tarafından getirilen odunlar ilk olarak Havza Belediyesi personeli tarafından sobalık olarak kesildi.

Çuvallanan odunlar, Havza Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi tarafından temin edilen tıra yüklenerek Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gönderildi.

Deprem bölgesine yakacak yardımı götürecek tır, Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Kurt ve odun getiren kırsal mahalle sakinleri tarafından yolcu edildi.

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