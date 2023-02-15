Yakakent'teki acil toplanma alanları

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Yakakent ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından belirlenen afet ve acil durumda kullanılacak toplanma alanları açıklandı.



AFAD'ın internet sitesinde Yakakent ilçesinde toplanma alanlarıyla ilgili yer alan bilgilere göre, deprem başta olmak üzere olası afet ya da acil durumda vatandaşların güvenli alanda toplanabilmesi için AFAD tarafından daha önceden ilçede toplanma alanlarının belirlendiği aktarıldı.



Buna göre Merkez Mahalle'de Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Stadı ve otobüs terminali yanı park alanı; Kozköy Mahallesi'nde park alanı, Küplüağzı Mahallesi'nde park alanı; Liman Mahallesi'nde Yakakent Limanı ve Mezbahane Parkı AFAD tarafından toplanma alanları olarak belirlendi.



Güncel acil toplanma alanları listesine ve haritadaki yerlerine, e-Devlet üzerinden ulaşabilir.







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