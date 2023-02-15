Samsun'da kavga sırasında bir kişi baltayla yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan kavgada bir kişi baltayla yaralandı.

İddiaya göre, İlyasköy Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan O.G. (33) ve R.O.B. (30) ile O.A. (39) arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine O.G, O.A'yı baltayla ayağı ve başından yaraladı.

O.A, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Kaçan zanlılardan O.G. polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı, R.O.B'nin yakalanması için çalışma yürütülüyor.

Bu arada, O.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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