Samsun'da 10 yaşındaki çocuk kumbarasındaki parayla depremzedeler için battaniye aldı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da 10 yaşındaki Özlem Nur Doğan, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından kumbarasında biriktirdiği parayla aldığı battaniyeyi afetzedelere gönderdi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası bölgeye yardımlar sürüyor.

Samsun'da 10 yaşındaki Özlem Nur da babası Yunus Doğan ile Büyükşehir Belediyesinin Deprem Bölgesi Yardım Kabul Aracı'na gelerek, aldığı battaniyeyi depremzedelere gönderilmek üzere teslim etti.

Özlem Nur, deprem nedeniyle yaşananlara çok üzüldüğünü dile getirerek, "Kıyafetler getirdim. Bir de kumbaramda biriken parayla onlar için battaniye aldım. Depremden etkilenen kardeşlerim üşümesin. Onlara yardım ettiğim için çok mutluyum." dedi.

Yunus Doğan ise farklı yardımlar da yaptıklarını ama kızının kendi parasıyla battaniye almak istediğini kaydetti.





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