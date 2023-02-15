Samsun'dan kısa kısa

SAMSUN (AA) - Havza Müftüsü Cemil Alıcı, Türkiye Diyanet İşler Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "Türkiye İçin İyilik Vakti Geçmiş Olsun Türkiye" sloganı ile cuma namazı sonrası bütün camilerde depremzedeler için yardım toplandığını belirtti.

Alıcı, ilçede yapılan çağrı sonrası ilçe merkezi ve köylerinde 419 bin 969 lira ile Havza Müftülüğüne şahsen başvuranlar ve din görevlilerinin bağışlarıyla da 291 bin 625 lira toplandığını belirtti.

Destek verenlere teşekkür eden Alıcı, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplam 711 bin 594 lira ilgili yardım hesabına aktarıldı. Türkiye Diyanet İşler Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız tarafından deprem bölgesine olan ayni ve nakdi yardımlarımız devam edecek. Her nerede olursa olsun zorda kalana yadım etmek insanlık görevi. Bu hem Müslüman olarak hem de bir insan olarak başlıca vazifemiz. Bugün darda olan kardeşlerimizin yanında olma zamanı. Yardım kampanyalarımıza destek olan herkesten Allah razı olsun. Az sadaka çok belayı def eder. Allah milletimize böyle bir felaket yaşatmasın." dedi.

- MHP Kavak İlçe Başkanlığına Avni Gadiş atandı

MHP Kavak İlçe Başkanlığına Cahit Kamber'in istifa etmesinin ardından atama gerçekleştirildi.

MHP Samsun İl Başkanı Osman Kandıra, MHP Kavak İlçe Başkanlığına atama yapıldığını açıkladı.

Atamaya ilişkin yazıyı Avni Gadiş'e tebliğ eden Kandıra, açıklamasında, "MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin tensipleri, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın talimatlarıyla MHP Kavak İlçe Başkanlığına Ülkü Ocakları eski kurucu başkanı Avni Gadiş atandı. Kendisine atanmış olduğu yeni görevinde üstün başarılar diliyorum. İlçemize ve teşkilatımıza hayırlı olmasını Cenabıallah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.





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