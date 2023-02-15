Samsun'a gelen depremzedelere yardımlar ulaştırılıyor

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SAMSUN (AA) - Deprem bölgesinden Samsun'un Canik ilçesine gelen depremzedelere vatandaşların bağışlarından oluşan yardımlar ulaştırılıyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası bölgeye yardımlar sürüyor.

İlçede başlatIan yardım kampanyasıyla deprem bölgesine yardım malzemeleri gönderen Canikli vatandaşlar, deprem bölgelerinden ilçeye gelen depremzedelere yardım edebilmek için de ele ele verdi. Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlar tarafından hazırlanan yardım ürünlerini teslim alarak ilçeye gelen depremzede vatandaşlara ulaştırıyor.

İlçe halkının belirttiği noktalardan yardımları ekipleri alıyor. Canik Belediyesi Kadın-Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Canik Kaymakamlığı koordinesinde ilçeye yerleştirilen ve yakınlarının yanına gelen depremzedelerin ihtiyaç takibi düzenli olarak yapılıyor. İlçe halkının yardımları belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılıyor.

İlçede kurulan semt pazarlarındaki esnaf lçeye gelen depremzedeler için tezgahlarından ürünler hazırladı. Esnafın, depremzedeler için hazırladıkları yardım ürünlerini Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Ekipler, pazar esnafından aldığı ürünleri depremzedelere ulaştırdı.

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