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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da aracında sahte polis rozeti bulunan zanlı yakalandı

AA

Samsun'da aracında sahte polis rozeti bulunan zanlı yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde aracında sahte polis rozeti bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Samsun-Sinop kara yolunda gerçekleştirilen uygulamada, B.İ'nin aracında arama yapıldı.

Araçtaki aramada el telsizi, sahte polis rozeti, kelepçe, ruhsatsız silah ve 13 kurusıkı mermi ele geçirildi.

B.İ. gözaltına alındı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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