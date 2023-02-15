Samsun'da aracında sahte polis rozeti bulunan zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde aracında sahte polis rozeti bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Samsun-Sinop kara yolunda gerçekleştirilen uygulamada, B.İ'nin aracında arama yapıldı.

Araçtaki aramada el telsizi, sahte polis rozeti, kelepçe, ruhsatsız silah ve 13 kurusıkı mermi ele geçirildi.

B.İ. gözaltına alındı.





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