Samsun'da sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde bir araçta yaptıkları aramada 2 bin 375 litre etil alkol ele geçirdi.

Araçta bulunan U.K. ve N.Ö. gözaltına alındı.





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