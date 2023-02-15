Zamana karşı yaşam mücadelesini kazananlar

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SAMSUN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 205'inci ve 228'inci saatler arasında en az 10 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı.

Arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesindeki çalışmaları aralıksız sürüyor. Yıkılan binaların enkazından 9'uncu günün son saatleri ile 10'uncu günde de sevindiren kurtarma haberleri geldi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ilk depremin ardından 205'inci ve 228'inci saatler arasında en az 10 kişi ekiplerce kurtarıldı.

- "Bundan sonraki hayalim ambulansçı olmak, AFAD gibi insanları kurtarmak"

Adıyaman'da Alitaş Mahallesi'ndeki Merve Apartmanı enkazında çalışma yürüten AFAD, UMKE, Gölcük Tersanesi ve jandarma ekipleri, depremin 207. saatinde 11 yaşındaki Berat Yücel'i mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Yücel, AA muhabirine, 7 gün boyunca hiçbir şey yemediğini, ağzının kuruduğunu anlatarak "Fenerbahçeliyim. Çıktığımda çok mutlu oldum. Bundan sonraki hayalim ambulansçı olmak, AFAD gibi insanları kurtarmak. İstediğim bir şey yok, sadece annem." diye konuştu.

Ekipler, aynı apartmanın enkazından sarsıntının 207. saatinde 45 yaşındaki Ramazan Yücel'i de sağ çıkardı. Yücel ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Fatih Caddesi Murat Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışması yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Balıkesir AFAD ve Susurluk Şeker Fabrikası Arama Kurtarma ekipleri, ilk depremin 209. saatinde yabancı uyruklu Faez Ghanam ve eşi Fatma'yı yıkıntıların arasından çıkardı.

Adıyaman'da Alitaş Mahallesi'ndeki 7 katlı Merve Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma çalışması yürüten AFAD, Gölcük Tersanesi ve jandarma ekipleri, depremin 212. saatinde 77 yaşındaki Fatma Güngör'ü kurtardı. Enkaz etrafında bekleyen Güngör'ün akrabaları arama kurtarma ekiplerine sarıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Hayrullah Mahallesi'ndeki Özdemirler Apartmanı enkazında çalışma yürüten Bursa'dan gelen arama kurtarma ekipleri, ilk depremin 222. saatinde 42 yaşındaki Melike İmamoğlu'nu mahsur kaldığı yerden çıkardı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde Pınarbaşı Mahallesi'ndeki 6 katlı Kalkan Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışması yürüten AFAD ile Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, depremin 227. saatinde 74 yaşındaki Cemile Kekeç'i sağ kurtardı. Kekeç ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

- Anne ve iki çocuğu depremin 228. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde Oymak Sokak'ta Uğur Apartmanı enkazında çalışma yapan arama kurtarma ekipleri, depremin 228. saatinde isminin Ela olduğu öğrenilen anne ve iki çocuğunu mahsur kaldıkları yerden kurtardı. Anne ve çocukları ambulansla hastaneye kaldırıldı.



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