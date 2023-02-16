YEPAŞ depremzedelerden elektrik aboneliğinde güvence bedeli almayacak

SAMSUN (AA) - YEPAŞ Genel Müdürü Arif Akşam, Samsun, Ordu, Amasya, Sinop ve Çorum illerine yerleşen depremzedelerden güvence bedeli alınmayacağını açıkladı.

YEPAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, hem deprem bölgelerinde hem de beş ilde depremzedelere destek verildiğini belirtti.

Ortaya çıkan ihtiyaçlar için Valilik ve AFAD gibi birimler vasıtasıyla vatandaşlara hem malzeme hem de maddi destek sağlandığı aktarılan açıklamada, depremlerin ardından sorumluluk alanlarındaki illere gelen depremzedelerden evlerine yerleşme süreçlerini kolaylaştırmak için de çalışma yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YEPAŞ Genel Müdürü Arif Akşam, "Depremzedelerin, AFAD tarafından ya da valiliklerin, kaymakamlıkların ilgili birimleri tarafından verilmiş belgenin dışında hiçbir belge talep etmeden ve güvence bedeli ödemesi almadan işlemelerini en hızlı şekilde tamamlayıp enerjinin bir an önce verilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamaya çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.





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