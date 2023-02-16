Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Naci Baş (22) yönetimindeki 55 AHH 908 plakalı motosiklet, Emirefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı Kavşağı'nda İbrahim Çerez'in (50) kullandığı 55 ACV 499 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada motosikletten düşerek yaralanan Baş, ambulans ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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