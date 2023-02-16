Samsun'da silah ve uyuşturucu madde operasyonu

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SAMSUN (AA) - Samsun'da kaçak silah ticareti yapan kişinin ev ve iş yerindeki aramada çok sayıda silah ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım Bahçelievler Mahallesi'nde bir iş yerinde ve Atakum ilçesinde bir ikamette arama yaptı.

Ekiplerin aramasında, çeşitli çaplarda 10 tabanca, 3 adet 12 kalibre tüfek, 121 tabanca fişeği, 36 adet tüfek kartuşu, 1 namluya yiv set çekme aparatı ile 4,14 gram esrar, 2,85 gram metamfetamin, 2,96 gram sentetik uyuşturucu, 0,55 gram kokain, 0,13 gram eroin, 19 uyuşturucu hap, 40 kapsül sentetik ecza ve bir esrarlı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınarak hakkında yasal işlemler yapılan A.G, silah ticareti yapmak suçundan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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