KARADENİZBİRLİK afet bölgesine 22 ton ayçiçeği yağı gönderdi

SAMSUN (AA) - Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye 22 ton ayçiçeği yağı gönderdi.

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, yaptığı yazılı açıklamada, ülke olarak depremin yaralarını sarmaya devam ettiklerini belirtti.



Afetin ilk günlerinde 10 ton ayçiçeği yağı yolladıkları bölgeye ikinci yardımı da yaptıklarını aktaran Erarslan, "Samsun Valiliğinin Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı kanalıyla başlattıkları kampanya kapsamında KARADENİZBİRLİK Yönetim Kurulu olarak 12 ton daha ayçiçeği yağı yollama kararı aldık. Ülkemizin seferber olduğu bu günlerde birliğimiz de imkanları ölçüsünde yardım kampanyalarına destek verecektir." ifadesini kullandı.

Erarslan, deprem ile yaşamaya alışmak ve bunun için gerekli önlemleri almak zorunda olduklarını vurgulayarak, "Böyle büyük acıları bir daha yaşamak istemiyorsak bunu yapmak zorundayız. Bu vesileyle vefat eden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, sağ kalanlarımıza sabır ve başsağlığı diliyoruz." açıklamasında bulundu.





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