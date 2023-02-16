Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde sabah saatlerinden itibaren ilçe merkezinde kar yağışı etkili oluyor.

Yüksek kesimlerinde 1,5 metreye ulaşan kar kalınlığı bulunan ilçede karla mücadele ekipleri, kapalı olan 5 köy yolunu açmak çalışmalarına devam ediyor.

İlçe merkezinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle yetkililer, ulaşımda aksama, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

- Samsun'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere Samsun'dan yardım gönderilmeye devam ediyor.

Alaçam Alaçam Karahüseyinli köyü sakinleri, imece usulüyle topladıkları odunları kesip çuvallayarak Samsun Büyükşehir Belediyesine ait kamyona yükledi.

Odunlar, Adıyaman'daki depremzedelere gönderildi.





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