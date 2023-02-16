Bafra'dan deprem bölgesine yakacak desteği

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinden, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye yardımlar sürüyor.

Bafra'dan deprem bölgesine gıda ve ihtiyaç malzemelerinin ardından, depremzedelerin ısınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere odun ve kömür yüklü tırlar gönderildi.

Depremzedelerin zorlu kış şartlarında ısınma ihtiyacını gidermek amacıyla bölgeye gönderilen iki tır, Elbistan’daki afetzedelere dağıtıldı.

Bafra Belediyesi tarafından ayrıca, Elbistan'da çadır kent alanına altyapı hizmetinin yanı sıra mescit de oluşturuldu.

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