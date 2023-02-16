Depremde vefat edenler Çarşamba'da anılacak

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SAMSUN (AA) - Çarşamba Belediyesi, Miraç Kandili özel programıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat edenleri anacak.



Belediyeden yapılan açıklamada, yarın akşam Abdullah Paşa Camisi'nde akşam ezanı sonrası Miraç Kandili dolayısıyla programı düzenleneceği belirtildi.



Programda Türk tasavvuf müziği sanatçısı Mehmet Kemiksiz, Şişli Mecidiyeköy Merkez Camisi Baş İmam Hatibi Ali Derman, Üsküdar Valide-i Cesid Camisi Müezzini Ahmet Uzunoğlu, Üsküdar Büyük Çamlıca Cami Müezzin Kayyımı Hüseyin Akbulut, Beylerbeyi Hamid-i Evvel Cami İmam Hatibi Ramazan Kutlu ve Ümraniye Cevher Ağa Camisi Müezzini İdris Erdem yer alacağı aktarılan açıklamada, Kur'an tilaveti, ilahiler ve dualarla deprem vefat edenler ve etkilenenlerin anılacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Halit Doğan, Türkiye'nin zor günler geçirdiğini belirterek, "Asrın felaketinden binlerce insanımız etkilendi, vatandaşlarımız hayatlarını kaybetti, evlerinden olan binlerce insanımız var. Bugünleri de el ele vererek birlikte atlatacağız, bunun da farkındayız. Rabb'im ülkemizi, milletimizi her türlü kaza ve beladan korusun. Depremden etkilenen kardeşlerimiz ve vefat eden canlarımız için dualarda buluşacağız." ifadelerini kullandı.





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