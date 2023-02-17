Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan operasyonları kapsamında, hakkında 6 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bylock kullanıcısı Ü.G, Atakum ilçesinde yakalandı.

Örgüte ait kurumlarda öğretmenlik yaptığı belirlenen Ü.G, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.



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