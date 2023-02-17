Samsun'da meslek liseleri depremzedelere seyyar tuvalet üretiyor

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SAMSUN (AA) - Samsun'da meslek lisesi öğrencileri ile öğretmenler, depremzedelere ulaştırılmak üzere seyyar tuvalet üretiyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası bölgeye yardımlar sürüyor.

Bu kapsamda Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından deprem bölgesinin acil ihtiyaçlardan biri olan seyyar tuvaletler üretiliyor.

Deprem bölgesinde kullanılmak üzere Vezirköprü ve Çarşamba meslek lisesi öğrenci ve öğretmenlerince metal ürünleriyle ilk etapta 32 seyyar tuvalet üretilip bölgeye sevk edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, AA muhabirine, depremin ardından devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini, yaraların sarılması için milli eğitim camiası olarak da ellerinden gelen çabayı sarf ettiklerini söyledi.

Vezirköprü ve Çarşamba ilçelerindeki meslek liselerinde öğrenci ve öğretmenlerin deprem bölgesine gönderilecek seyyar tuvalet imal ettiğini aktaran Ağar, "Bu zor günleri birlikte atlatacağız. Çalışmada emeği geçen öğrencilerimize ve öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Bölgeye desteğimiz sürecek." dedi.



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